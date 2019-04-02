Происшествия

Главный гаишник Москвы подал в отставкуLenta.ru 07:50

Глава столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник, 2 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС. По словам источника, отставка Коваленко не связана с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Как стало известно «Говорит Москва», 3 апреля Коваленко уходит в отпуск, после которого не вернётся на прежнюю должность. По неподтверждённым данным, он написал рапорт об уходе на пенсию. На звонок радиостанции Виктор Коваленко не ответил.
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