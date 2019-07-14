Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения ЗеленскогоРИА Новости 06:21
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд
Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Новое «гармоничное» название получила операционная система Huawei
Напомним, Huawei разрабатывает универсальную операционную систему, которая может использоваться не только в смартфонах или планшетах, но также ноутбуках и устройствах интернета вещей.
Обновлено в 08:42
Футбол
Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.
Обновлено в 04:30
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Политика
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Спорт
Сборная России стала второй на Универсиаде в Неаполе
Обновлено в 09:45
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Общество
Как миллениалы уничтожили стрип-клубы
Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
Обновлено в 08:07
Наука
Рукастый ящер: динозавр с самым коротким именем
Ученые сравнивают амбоптерикса с «белкозавром» – скорее всего, эти мелкие ящеры лазали по деревьям и ловко планировали с ветки на ветку.
Обновлено в 07:18
Космос
NASA создает 4 новых робота для изучения космоса
Обновлено вчера в 13:39
Политика
«Приватбанк» блокирует поступление средств на счета партии Саакашвили
В политической партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" заявили о блокировке "Приватбанком" всех поступающих на счета партии денежных средств.
Обновлено в 08:12
Технологии
Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных
Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призвала протестующих, которые пришли с ней к Мосгоризбиркому, не расходиться, пока ее не зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:22
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Петербурге пассажир метро оставил в вагоне сумку с 6 млн рублей
По данному факту проводится провека, выясняются все обстоятельства инцидента.
Обновлено в 07:44
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.
Обновлено в 06:01