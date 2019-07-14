Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения ЗеленскогоРИА Новости 06:21
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Спорткар Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
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Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 12:33
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Электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено
Обновлено в 01:02
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Наука
Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт
Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.
Обновлено 11 июля в 14:07
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Происшествия
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В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Общество
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
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Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»
Обновлено в 13:39
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
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Футбол
Сергей Семак рассказал, какое будущее ждет Краневиттера и Заболотного
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ждет игроков сине-бело-голубых Матиаса Краневиттера и Антона Заболотного, которые не попали в заявку петербургского клуба на чемпионат России.
Обновлено в 14:44
Политика
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России есть последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:56
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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