Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения ЗеленскогоРИА Новости 06:21
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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За несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции.
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Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
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Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Спорт
Загитова рассказала о музыке для короткой программы
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Экономика
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Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
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Футбол
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Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что миланский клуб станет победителем предстоящего розыгрыша чемпионата Италии.
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Происшествия
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В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей
Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России
Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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Кино
Александр Петров пророчит «Оскар» фильму «Текст»
Александр Петров надеется, что фильм «Текст» Клима Шипенко получит премию Американской киноакадемии «Оскар».
Обновлено в 12:12
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
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Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Общество
Совмещенный санузел: плюсы и минусы
Обновлено в 09:25
Футбол
Гризманн определился с игровым номером в «Барселоне»
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В Лондоне автомобиль врезался в группу людей
Автомобиль врезался в группу людей у одного из отелей на юго-западе Лондона.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
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Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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