Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения ЗеленскогоРИА Новости 06:21

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
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Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

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