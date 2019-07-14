Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения ЗеленскогоРИА Новости 06:21

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава фискальной службы Украины обиделся на Зеленского и все-таки подал в отставку

Новостной фронт08:00

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

РИА Новости06:21

Глава фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

News.ru07:08

Власов признался в уважении к Зеленскому и попросился в отставку

Вести.Ru06:59

Врио главы ГФС написал заявление об уходе после призыва Зеленского

ФАН07:59

Глава Фискальной службы Украины после критики Зеленского подал в отставку

Московский Комсомолец07:14

Врио главы ГФС написал заявление об уходе после обращения Зеленского

RT на русском05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол

Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе»

Стала также известна сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте 150 миллионов евро.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Авто

Показан будущий электрический суперкар McLaren Concept E-Zero

Концепция, получившая название Concept E-Zero, черпает вдохновение в дизайне McLaren M6GT образца 1969 года.
Обновлено в 05:41
Технологии

Загадочная история: на пляжах по всему миру находят кроссовки Nike

С октября прошлого года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 12:21
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика

В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:00
Политика

В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Свердловских автомобилистов предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 05:58
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Спорт

Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:56
Общество

Жизнь под колпаком: московская власть создает тотальную систему слежки

Становятся известны все новые факты о масштабной системе слежения столичной власти за москвичами.
Обновлено в 06:00
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Тренер-аналитик «Оренбурга» удивлен поздним началом матча с «Сочи». Его команду ждет домашняя игра в 22.00

Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона.
Обновлено в 07:35
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста

Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.
Обновлено вчера в 00:01
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика

WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения

Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:24
Путешествия

Ростовские туристы не могут вылететь из аэропорта в Южной Корее

Обновлено в 07:31
Гаджеты

Фото дня: настоящий Google Pixel 4 замечен в лондонском метро

Ресурс 9to5Google опубликовал пару живых фотографий смартфона Google Pixel 4, чей анонс ожидается только осенью.
Обновлено в 06:16
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика

ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени

В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное