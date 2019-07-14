Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Футбол Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе» Стала также известна сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте 150 миллионов евро.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Авто Показан будущий электрический суперкар McLaren Concept E-Zero Концепция, получившая название Concept E-Zero, черпает вдохновение в дизайне McLaren M6GT образца 1969 года.

Технологии Загадочная история: на пляжах по всему миру находят кроссовки Nike С октября прошлого года на индонезийском острове Флорес уборщик пляжей Ги Рибейро начал замечать на берегу обувь.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Политика За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Спорт Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Общество Жизнь под колпаком: московская власть создает тотальную систему слежки Становятся известны все новые факты о масштабной системе слежения столичной власти за москвичами.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Армия и оружие Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Политика КПРФ сегодня проведет всероссийскую акцию протеста Акция в защиту интересов трудящихся и против административного произвола сегодня пройдет как минимум в 49 регионах страны.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика WSJ: в американском подразделении Huawei планируют массовые сокращения Китайская корпорация Huawei планирует массовые увольнения сотрудников, которые работают в ее американском подразделении, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Гаджеты Фото дня: настоящий Google Pixel 4 замечен в лондонском метро Ресурс 9to5Google опубликовал пару живых фотографий смартфона Google Pixel 4, чей анонс ожидается только осенью.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.