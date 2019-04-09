Политика
Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против РоссииИзвестия 16:53
Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на пленарной сессии на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге поспорили из-за санкций, которые европейские страны ввели в отношении России, в том числе из-за ситуации вокруг Крыма.
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По поводу опять санкций, к которым мы вернулись, Крыма… Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы… Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню. Вот мы о чём должны вместе думать.
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