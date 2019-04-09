Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против РоссииИзвестия 16:53

По поводу опять санкций, к которым мы вернулись, Крыма… Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы… Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню. Вот мы о чём должны вместе думать.

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Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

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