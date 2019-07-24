Футбол
Глава Федерации футбола Аргентины исключён из совета ФИФАМК-Спорт 05:10
Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа был исключён по решению Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) из совета ФИФА.
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КОНМЕБОЛ исключил Тапиа из совета ФИФА из-за критики организации во время Кубка Америки
Бомбардир.рувчера в 16:46
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