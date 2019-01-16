Спорт
Глава Федерации бобслея России Зубков дисквалифицирован до 2020 годаRambler News Service 07:44
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года, сообщает пресс-служба IBSF. Также под дисквалификацию до декабря 2020 года попали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.
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Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение.
— Александр Зубков, российский политикТАСС 07:11
с чего всё началось
Кроме того Зубков должен покинуть пост президента Федерации бобслея и скелетона России, так как наказание предусматривает невозможность работы в национальных федерациях, сообщает сайт международной организации.Eurosport.ru08:00
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