Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 годRT на русском вчера в 10:59

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

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