Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 годRT на русском вчера в 10:59
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика
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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
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Мадуро заявил о приверженности военных лидеров Венесуэлы
Обновлено вчера в 10:28
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В России появились новые дорожные знаки
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«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено вчера в 17:52
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Массовая драка с ножами произошла в Москве
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Обновлено в 01:23
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Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
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Политика
Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 20:02
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Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?
Как великий клуб возвращается на вершину — в материале «Ленты.ру».
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Обновлено в 04:00
Авто
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На картинке изображены три педали, что намекает на версию автомобиля с механической КПП Сейчас автомобиль доступен только с восьмиступенчатым "автоматом" ZF.
Обновлено 29 апреля в 12:30
Происшествия
В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций
Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:04
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
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Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
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Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
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Хоккей
«Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Обновлено в 03:51