Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 годRT на русском вчера в 10:59

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.
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Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

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Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

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Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей

Интерфаксвчера в 10:26

Доход главы Службы внешней разведки в 2018 году превысил 9,3 млн рублей

ТАССвчера в 11:06

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:06
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В России появились новые дорожные знаки

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Обновлено в 00:44
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«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в полуфинале ЛЧ

«Аякс» с минимальным счётом обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов и одержал третью подряд победу на выезде в плей-офф.
Обновлено вчера в 17:52
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В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Политика

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Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Хоккей

«Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам

«Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.
Обновлено в 02:54
Политика

Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
Обновлено в 04:01
Политика

Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано

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Обновлено вчера в 20:02
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?

Как великий клуб возвращается на вершину — в материале «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Петербурге 2-летний ребенок выпил очиститель для ванны

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний ребенок, который выпил очиститель для ванны. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.
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Авто

Aston Martin выпустит спорткар Vantage с тремя педалями

На картинке изображены три педали, что намекает на версию автомобиля с механической КПП Сейчас автомобиль доступен только с восьмиступенчатым "автоматом" ZF.
Обновлено 29 апреля в 12:30
Происшествия

В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций

Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.
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«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт

Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

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Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

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Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»

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Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
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В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
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На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

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