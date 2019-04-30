Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 годRT на русском 10:59

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.
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Дмитрий Кочнев
Российский генерал
Российский деятель органов государственной безопасности, генерал-полковник. Директор Федеральной службы охраны Российской Федерации с 26 мая 2016 года; заместитель директора Федеральной службы охраны Российской Федерации - начальник Службы безопасности президента Российской Федерации.
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