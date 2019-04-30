Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 годRT на русском 10:59
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ФСО, в прошлом году Кочнев заработал 11,3 млн рублей. В 2017 году доход Кочнева составлял примерно такую же сумму — 11 млн рублей.
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