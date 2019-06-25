Финансы

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАГазета.Ru 00:52

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для экономики США выросли. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы очень серьезно к ним относимся", - сказал Пауэлл.
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Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

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Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Expert.ruвчера в 15:33

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Вестник Кавказавчера в 14:59

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

РИА Новостивчера в 14:23
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
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В Новосибирске на улице застрелили мужчину

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Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

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Скончался режиссер Валерий Харченко

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
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Политика

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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

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Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

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Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления

Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

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В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети.
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Армия и оружие

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Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте

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Обновлено вчера в 07:41
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В Кузбассе ребёнок качался на тарзанке и погиб

В Кузбассе ребёнок погиб, качаясь на самодельной тарзанке. Об этом Сибдепо рассказал осведомлённый источник.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

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Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
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Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
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Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
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Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
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Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
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Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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