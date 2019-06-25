Финансы

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАГазета.Ru 00:52

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для экономики США выросли. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы очень серьезно к ним относимся", - сказал Пауэлл.
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Нефть поддержит позитивное открытие торгов в России

Finam.Ru02:46

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Газета.Ru00:52

Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

ТАССвчера в 16:37

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Expert.ruвчера в 15:33

В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США

Вестник Кавказавчера в 14:59

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

РИА Новостивчера в 14:23
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:41
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Экономика

Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку российского авторынка

Мантуров, в свою очередь, проинформировал, что в 2019 году на реализацию указанных программ было выделено 10,4 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Политика

Партия Порошенко опустилась в рейтинге на одну позицию ниже

Ранее "Европейская солидарность" занимала третью строчку Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко за месяц до выборов опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга, на первом месте остается партия действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Политика

Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Боевую разведывательную машину впервые показали на «Армии-2019»

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки

Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки.
Обновлено в 04:18
Транспорт

МВД обновляет правила регистрации транспортных средств

Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Таксист домогался глухонемой выпускницы после «Алых парусов»

Глухонемая 18-летняя девушка учится в коррекционной школе. Ночью 25 июня он возвращалась домой с праздника выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 03:17
Наука

В случае возрождения мамонтов ученые хотят поселить их в Сибири

Обновлено в 03:58
Политика

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Авто

Опубликованы рублевые прайсы на обновленный Changan CS35

Новая генерация китайского кроссовера Changan CS35 появится на территории РФ уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:46
Экономика

Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google

Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

На Украине 1 июля начнутся совместные с США учения Sea Breeze 2019

Обновлено в 03:19
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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