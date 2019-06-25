Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАГазета.Ru 00:52

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для экономики США выросли. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы очень серьезно к ним относимся", - сказал Пауэлл.

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

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