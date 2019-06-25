Финансы
Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАExpert.ru вчера в 15:33
Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.
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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
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Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
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Здоровье
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:27
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ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено вчера в 04:14
Футбол
«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами
Согласно изменениям в календаре РПЛ сезона-2019/20, игра 7-го тура «Уфа» — «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:33
Экономика
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Политика
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Суд арестовал ценные бумаги Абызова
Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 1667 обыкновенных акций компании «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает «РИА Новости».
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Транспорт
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Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали
Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке.
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Спорт
Иранский двойник Месси обвиняется в совращении 23 женщин
Иранский футболист Реза Парастеш получил обвинения от 23 женщин в том, что он пытался их совратить.
Обновлено в 08:19
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10