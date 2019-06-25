Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАExpert.ru вчера в 15:33

Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

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