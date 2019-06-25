Финансы

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАExpert.ru вчера в 15:33

Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава ФРС отодвинул сроки нормализации инфляции в США

Красная весна06:40

Нефть поддержит позитивное открытие торгов в России

Finam.Ru02:46

Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

ТАССвчера в 16:37

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Газета.Ru00:52

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Expert.ruвчера в 15:33

В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США

Вестник Кавказавчера в 14:59

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

РИА Новостивчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин пожаловался на плохие дороги в России

В России мало дорог высокого качества, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:42
Общество

Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Обновлено в 03:15
Политика

Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ

Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Политика

Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в Минске собирается посетить казино и сыграть в автоматы

Еще не успела утихнуть волна эйфории после недавнего концерта Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Москве, как общественность снова была приятно удивлена известием о том, что Алла Борисовна собирается посетить Минск с концертом.
Обновлено в 06:27
Политика

ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации

Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.
Обновлено вчера в 04:14
Футбол

«Зенит» и «Уфа» поменялись кругами

Согласно изменениям в календаре РПЛ сезона-2019/20, игра 7-го тура «Уфа» — «Зенит» пройдет 24 августа в 16:30 в Уфе, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» пройдет в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:33
Экономика

Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Политика

США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Происшествия

Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 1667 обыкновенных акций компании «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:50
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Политика

В «Рособоронэкспорте» рассказали, когда поставят Турции первые С-400

Обновлено в 07:21
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Приехавший в Москву из Рязанской области многодетный отец облил себя бензином возле здания Минстроя РФ на Цветном бульваре и пригрозил самосожжением, если ему не позволят возвести дом на участке.
Обновлено в 06:22
Спорт

Иранский двойник Месси обвиняется в совращении 23 женщин

Иранский футболист Реза Парастеш получил обвинения от 23 женщин в том, что он пытался их совратить.
Обновлено в 08:19
Общество

Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары

Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное