Финансы
Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАExpert.ru вчера в 15:33
Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Игры
В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%
Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Обновлено в 07:39
Политика
Володин: Россия может покинуть ПАСЕ
Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:39
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Транспорт
Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту
В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Экономика
В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам
Речь идет о кредитах на сумму не более 300 тысяч тенге Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено в 07:23
Общество
Прокуратура и УФАС проверят продажу земли под баней в Екатеринбурге
Стоимость проданного участка под баней "Бодрость" была занижена в шесть раз Депутаты Екатеринбургской городской думы обратились в областную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сделку по продаже участка земли под ЕМУП "Бодрость".
Обновлено в 06:54
Общество
Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении
Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 06:57
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Путешествия
Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть
Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16