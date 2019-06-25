Финансы

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики СШАExpert.ru вчера в 15:33

Джером Пауэлл – глава Федеральной резервной системы США, выступая 25 июня в Совете по международным отношениям – заявил о возросших рисках для американской экономики. По его словам, в ФРС очень серьёзно к ним относятся, передаёт РИА Новости.
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Глава ФРС отодвинул сроки нормализации инфляции в США

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Finam.Ru02:46

В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США

Вестник Кавказавчера в 14:59

Глава ФРС: инфляция в США достигнет целевого показателя в 2% позже, чем ожидалось

ТАССвчера в 16:37

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Expert.ruвчера в 15:33

Глава ФРС заявил о возросших рисках для экономики США

Газета.Ru00:52

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

РИА Новостивчера в 14:23
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
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Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
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В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
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Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

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Володин: Россия может покинуть ПАСЕ

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Обновлено в 06:39
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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
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Обновлено в 06:01
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Транспорт

Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Политика

Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги

На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
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В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам

Речь идет о кредитах на сумму не более 300 тысяч тенге Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено в 07:23
Общество

Прокуратура и УФАС проверят продажу земли под баней в Екатеринбурге

Стоимость проданного участка под баней "Бодрость" была занижена в шесть раз Депутаты Екатеринбургской городской думы обратились в областную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сделку по продаже участка земли под ЕМУП "Бодрость".
Обновлено в 06:54
Общество

Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении

Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 02:42
Происшествия

В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи

Обновлено в 04:34
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У станицы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины

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Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

Обновлено в 05:40
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
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Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
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Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

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В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
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Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть

Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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