Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о том, что в ФРС "очень обеспокоены" из-за долгосрочной неустойчивости США вследствие объемов государственного долга.

Армия и оружие Армия и оружие США признали: В России создали оружие «четвертого измерения»

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.

Путешествия Путешествия Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу русских к алкоголю.

Общество Общество Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Экономика Экономика The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Хоккей Хоккей «Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.

Политика Политика Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения Подчёркивается, что Карлос Гон по-прежнему отказывается признавать свою вину.

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек В результате ДТП с участием рейсового автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром в Республике Коми пострадали 15 человек.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.

Политика Политика Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят Федеральные власти США начали проверку присутствовавших на инаугурации американского президента Дональда Трампа членов украинской делегации.

Происшествия Происшествия Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка

Армия и оружие Армия и оружие CNN: США начали вывозить военную технику из Сирии

Политика Политика Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.

Космос Космос Фото дня: космический корабль SpaceX Starship во всей красе

Общество Общество Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.

Армия и оружие Армия и оружие Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.

Происшествия Происшествия В Якутии два бензовоза провалились под лед В Якутии в результате несанкционированного выезда на реку два бензовоза провалились под лед, сообщает 11 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Происшествия Происшествия Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции На одном из крупнейших круизных лайнеров, перевозившем девять тысяч пассажиров, обнаружена вспышка опасной инфекции.

Космос Космос Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».

Экономика Экономика В России увеличили надбавку к пенсии по возрасту Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат надбавку в размере 5334 рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Происшествия Происшествия Полиция прокомментировала похороны криминального авторитета в Амурске Информация об участии сотрудников полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина не соответствует действительности, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.

Политика Политика США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+ Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

Транспорт Транспорт Определен порядок нового экзамена на вождение в России На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России.

Общество Общество Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.

Политика Политика Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин.

Космос Космос Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.

Происшествия Происшествия Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Экономика Экономика Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).