Экономика

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАКомсомольская правда вчера в 14:46

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах. При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава ФРС положительно охарактеризовал экономическую ситуацию в США

Газета.Ru02:26

Глава ФРС рассказал о плане действий при замедлении роста мировой экономики

News.ruвчера в 10:55

Глава ФРС оценил ситуацию в экономике США после критики Трампа

Rambler News Serviceвчера в 13:37

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

ТАССвчера в 12:25

Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но риски сохраняются - Пауэлл

Финмаркетвчера в 11:31

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

Комсомольская правдавчера в 14:46

Пауэлл: ФРС готова обеспечить стимулирование, если замедление ударит по экономике США

ПРАЙМвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Обновлено в 07:08
Политика

Президент Молдавии Игорь Додон назвал Россию стратегическим партнером

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает РФ стратегическим партнером его страны.
Обновлено в 07:32
Космос

Разработчик робота «Федора» рассказал о его использовании на МКС

Обновлено вчера в 02:26
Политика

Песков прокомментировал поручения Путина по угледобывающей отрасли

Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Общество

Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада

Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Врачи назвали самую полезную рыбу

Обновлено в 06:19
Футбол

«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова

Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Футбол

Сын наставника «Атлетико» отказался от перехода в клуб РПЛ

Обновлено в 06:45
Политика

В Чечне назвали цену на Aurus слишком большой

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал телеграм-каналу "Подъем" открытие шоурума бренда Aurus в Москве, где стало известно, что цена на седан из кортежа Путина составляет 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:01
Спорт

Малиновский финишировал в шаге от медали в спринте на летнем ЧМ

Обновлено в 04:54
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Культура

Музыканта Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом

В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции

Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза

По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавило упавшим лифтом

Обновлено в 06:05
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:38
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Общество

На концерте ко Дню флага задержали активистов «бессрочного протеста»

По некоторым данным, задержания проводили сотрудники центра "Э". Как стало известно в эти минуты, четверых активистов, в том числе, Мисик отпустили.
Обновлено в 07:30
Общество

Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками

Обновлено в 05:38
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Музыка

Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика

«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб

Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье

США пообещали помочь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией

Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.
Обновлено в 06:55
Авто

Долгожданная доработка появилась в Lada Vesta

Ранее ГЛАС рассказал: Mercedes-Benz со стеклянной крышей, 1966 года выпуска продадут на аукционе.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное