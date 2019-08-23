Экономика
Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАКомсомольская правда вчера в 14:46
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах. При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.
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Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
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Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
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Политика
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Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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Космос
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Обновлено 22 августа в 04:56
Армия и оружие
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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
«Реал» подготовил для «ПСЖ» новое предложение по Неймару
Ранее «Реал» предлагал «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро, а также Наваса и полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.
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Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка
На аукционе RM Sotheby’s «с молотка» уйдет уникальный лимузин Mercedes-Benz 600 со стеклянной крышей, сделанной по спецзаказу нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.
Обновлено в 03:20
Технологии
Легальное приложение в Google Play скрывало шпионские наклонности
Очередная шпионская программа смогла пройти сквозь фильтры столь популярного магазина приложений Google Play Store для смартфонов на ОС Android.
Обновлено в 03:02
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
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Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян
В связи с нестабильной обстановкой президент Владимир Путин принял решение с 8 июля ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 23:28
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«Барселона» ведет переговоры по Бентанкуру
Обновлено в 02:15
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03