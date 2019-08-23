Экономика

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАКомсомольская правда вчера в 14:46

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах. При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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