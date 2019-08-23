Экономика

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в СШАКомсомольская правда 14:46

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах. При этом он не стал давать прогноза по учетной ставке.
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