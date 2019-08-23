Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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