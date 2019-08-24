Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС вчера в 12:25

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава ФРС положительно охарактеризовал экономическую ситуацию в США

Газета.Ru02:26

Глава ФРС рассказал о плане действий при замедлении роста мировой экономики

News.ruвчера в 10:55

Глава ФРС оценил ситуацию в экономике США после критики Трампа

Rambler News Serviceвчера в 13:37

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

ТАССвчера в 12:25

Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но риски сохраняются - Пауэлл

Финмаркетвчера в 11:31

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

Комсомольская правдавчера в 14:46

Пауэлл: ФРС готова обеспечить стимулирование, если замедление ударит по экономике США

ПРАЙМвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва

В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.
Обновлено в 01:00
Кино

Умер переводчик фильмов Юрий Живов

Переводчик иностранных фильмов Юрий Живов умер 22 августа на 62-м году жизни.
Обновлено в 05:16
Политика

В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Кино

Тарантино рассказал об удалённых ролях в своём последнем фильме

Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Политика

Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Иран провел испытание новой ракеты

Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства.
Обновлено в 04:27
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Транспорт

Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Обновлено в 00:55
Фигурное катание

Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.
Обновлено в 05:35
Космос

Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Баскетбол

Мэттью Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем «Остина», сообщает официальный Twitter будущего клуба MLS.
Обновлено в 01:46
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Авто

Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу

Дебютные серийные экземпляры самого экономичного седана Kia Cerato/K3 переданы первым клиентам.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Водитель Mercedes на зимней резине улетел в Ново-Адмиралтейский канал

По предварительной информации, в Адмиралтейском районе Петербурга у набережной Ново-Адмиралтейского канала 35-летний водитель автомобиля Mercedes A-класса не справился с управлением на мокрой дороге и на левом закруглении дороги наехал на ограждение и упал в канал.
Обновлено в 03:46
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Вице-мэр Тамбова погиб в Рязанской области

Обновлено в 04:11
Энергетика

Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено 22 августа в 20:38
Авто

Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ

Эксперты проанализировали результаты ряда опросов автовладельцев в России и установили автомобильные марки с наибольшей долей владельцев-женщин.
Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное