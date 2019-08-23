Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля
Уголовное дело в отношении еще одного участника митинга в Москве 27 июля направлено в суд.
Обновлено в 08:38
Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в США
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Обновлено в 08:41
Хоккей
Канадский хоккеист пошутил над дисквалифицированным Кузнецовым
Бывший нападающий «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
Обновлено в 13:43
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 12:38
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Авто
Обновленный аналог Opel Astra выходит в продажу
В Поднебесной состоялся дебют обновленного Buick Verano, который фактически является аналогом Opel Astra K актуального поколения.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Обновлено в 08:33
Экономика
Балтийский завод построит ещё два атомных ледокола
В пятницу, 23 августа, в Мурманске ФГУП «Атомфлот» заключило контракт с петербургским Балтийским заводом на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 14:09
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Кино
В Петербурге пройдёт фестиваль северокорейского кино
Откроет кинофестиваль 24 сентября фильм «Молодость».
Обновлено в 11:56
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Обновлено в 12:46
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Представитель Huawei подтвердил процессор Kirin 990 в Huawei Mate X
Сегодня представитель Huawei Янминг Ван заявил, что новый чип будет установлен в Huawei Mate X. Напомним, что Mate X это раскладной смартфон который демонстрировали на MWC 2019 и там его показали с чипом Kirin 980.
Обновлено в 14:53
Политика
СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины
Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:45
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30