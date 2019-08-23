Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пауэлл: ФРС готова обеспечить стимулирование, если замедление ударит по экономике США

ПРАЙМ13:37

Глава ФРС оценил ситуацию в экономике США после критики Трампа

Rambler News Service13:37

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

ТАСС12:25

Инвесторы хотят ясности от центробанков

Ведомости12:11

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

Комсомольская правда14:46

Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но риски сохраняются - Пауэлл

Финмаркет11:31

Глава ФРС рассказал о плане действий при замедлении роста мировой экономики

News.ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика

Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".
Обновлено в 13:07
Авто

Началось производство LADA Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Авто

Audi представит во Франкфурте электрический внедорожник

Немецкая компания Audi представит в сентябре на автосалоне во Франкфурте внедорожник Audi AI:Trail Quattro.
Обновлено в 11:54
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»

В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
Обновлено в 13:57
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Хоккей

Кузнецова лишат бронзовой медали ЧМ-2019

Россиянин Евгений Кузнецов, принимавший участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года, будет лишен медали за третье место.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Технологии

В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Политика

Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением

Обновлено в 11:02
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Культура

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Обновлено в 14:14
Политика

Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток

Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Экономика

В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

Обновлено в 06:03
Космос

Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета

Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Политика

МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Интернет

ESET пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках

Специалисты ESET обнаружили фишинговые атаки на устройства Apple.
Обновлено в 13:02
Политика

Кравчук заявил о возможном завершении войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил на пресс-конференции, что, возможно, очень скоро конфликт в Донбассе закончится.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой

Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Футбол

TyC Sports: «Барселона» близка к покупке Бентанкура за 60 млн евро

По информации TyC Sports, трансфер 22-летнего уругвайца обойдется каталонскому клубу в 60 млн евро.
Обновлено в 14:56
Политика

Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Общество

Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

Обновлено в 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное