Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех
Двое взрослых и ребенок, по уточненным данным, погибли, 15-летний подросток пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана.
Обновлено в 12:46
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Жители Советского района оценили изменения в поликлинике № 4
Положительные изменения, которые в последнее время происходят в городской поликлинике номер 4, уже оценили жители Советского района и персонал учреждения.
Обновлено вчера в 04:21
Хоккей
Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".
Обновлено в 13:00
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Спорт
Каноистка Курач взяла серебро ЧМ, у байдарочника Спесивцева — бронза
Российский байдарочник Максим Спесивцев взял бронзу на дистанции 500 метров.
Обновлено в 10:57
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
Обновлено в 00:23
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Кино
Дочь Стэна Ли обвинила Marvel и Disney в неуважении к отцу
Обновлено в 05:40
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено в 12:57
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Политика
Чехия сожалеет об осквернении памятника маршалу Коневу
МИД Чехии осудил осквернение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 13:06
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Музыка
Показательный оркестр МЧС участвует в фестивале «Спасская башня»
В этом году Показательный оркестр МЧС России выступает в прологе и эпилоге фестиваля в составе сборного оркестра.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Технологии
Минкомсвязи рассчитывает провести первые частотные аукционы для 5G до конца года
«Верхний диапазон 24,5-29,5 ГГц постараемся разыграть на аукционах до конца 2019 г.», — заявил Иванов.
Обновлено в 13:23