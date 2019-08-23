Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

Комсомольская правда14:46

Обострение торговой войны с Китаем перевесило обещание главы ФРС «поддержать экономику США»

Вести.Финанс11:56

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

ТАСС12:25

Инвесторы хотят ясности от центробанков

Ведомости12:11

Глава ФРС оценил ситуацию в экономике США после критики Трампа

Rambler News Service13:37

Пауэлл: ФРС готова обеспечить стимулирование, если замедление ударит по экономике США

ПРАЙМ13:37

Глава ФРС рассказал о плане действий при замедлении роста мировой экономики

News.ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Обновлено 21 августа в 23:48
Наука

Онлайн-игры развивают навык многозадачности у пожилых людей

Ученые утверждают, что пожилые люди могут поддерживать свой интеллект в тонусе благодаря онлайн-играм.
Обновлено 20 августа в 19:51
Политика

Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии

Обновлено в 19:10
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Общество

Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Общество

В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей

В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа

Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Культура

Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс

Обновлено в 12:04
Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Обновлено в 03:34
Авто

Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон

Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы

Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Авто

Началось производство LADA Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Энергетика

Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России

Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество

Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Политика

Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Экономика

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Транспорт

Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров

Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Политика

СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»

«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Политика

Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции

Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.
Обновлено в 16:14
Авто

Самыми «женскими» автомобилями стали Chery, Daewoo и Lifan

Обновлено в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное