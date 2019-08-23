Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС 12:25
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Обновлено 21 августа в 23:48
Наука
Онлайн-игры развивают навык многозадачности у пожилых людей
Ученые утверждают, что пожилые люди могут поддерживать свой интеллект в тонусе благодаря онлайн-играм.
Обновлено 20 августа в 19:51
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс
Обновлено в 12:04
Авто
Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон
Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы
В социальных сетях появились слухи о том, что 48-летняя актриса Анастасии Заворотнюк, которая отменила несколько спектаклей в театре и перестала посещать светские мероприятия, болеет раком головного мозга.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели
Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Политика
Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
Обновлено в 11:53
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Политика
СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»
«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено в 15:42
Политика
Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции
Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.
Обновлено в 16:14
Авто
Самыми «женскими» автомобилями стали Chery, Daewoo и Lifan
Обновлено в 15:22