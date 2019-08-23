Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС вчера в 12:25
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве
Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В Волгоград приехал глава «Газпрома» Виктор Зубков
Обновлено вчера в 07:41
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Lenovo A6 Note
Вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo официальные изображения смартфона Lenovo A6 Note.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Российский клуб претендует на защитника «Милана»
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Рамос не считает Моуринью определяющим тренером в карьере
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос не отметил португальского специалиста Жозе Моуринью в качестве тренера, который оказал влияние на его карьеру.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»
Обновлено вчера в 03:00
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Десятки тысяч жителей Гонконга взялись за руки и образовали живые цепи
Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге образовали вечером в пятницу многокилометровые живые цепи, взявшись за руки.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Audi представит электрический внедорожник во Франкфурте
Компания Audi позиционирует новинку как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего».
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня вновь спровоцировала слухи о беременности
В комментариях подписчики стали задавать прямые вопросы о беременности, однако Боня пока предпочитает хранить молчание.А недавно Виктория Боня удивила подписчиков необычным макияжем.
Обновлено в 00:00