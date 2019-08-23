Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике СШАТАСС вчера в 12:25
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
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Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
Как выяснил РБК на основе данных сайта госзакупок, на приобретение инсулина было объявлено почти 3 тыс. тендеров, из них сорвано 692.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Android обновил логотип впервые за 5 лет
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы
Концертный директор актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг слухи о раке мозга у артистки и заверил, что со здоровьем у Анастасии все в порядке.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 01:09
Кино
Вышел трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»
В Сети появился трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн». Фильм кинокомпании Disney выйдет под названием Mandalorian.
Обновлено в 01:19
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:14
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено вчера в 07:27
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено вчера в 06:13
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
На борту самолета были 160 человек. Чудом в кукурузном поле называют случившуюся 15 августа аварийную посадку А321 в Жуковском.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
Длинные выходные будут связаны с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в понедельник скриншот с сайта "КонсультантПлюс" (www.consultant.ru) — Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 2 по 4 ноября, — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено вчера в 01:22
Авто
Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон
Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено вчера в 08:26
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Состоялись пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»
Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 01:34
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Пожар произошел в православном храме в центре Москвы
Обновлено в 00:11
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42