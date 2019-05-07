Экономика
Путин встретится с главой Федеральной налоговой службыРИА Новости вчера в 06:17
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
— Михаил Мишустин, российский экономистПятый канал вчера в 15:19
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Налоговые поступления из карельского бюджета в федеральный возросли на 29%
Московский Комсомолец04:10
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