Экономика

Путин встретится с главой Федеральной налоговой службыРИА Новости вчера в 06:17

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Михаил Мишустин
У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей — это обороты тех участников этого эксперимента.
— Михаил Мишустин, российский экономистПятый канал вчера в 15:19

Подробнее о событии

Налоговые поступления из карельского бюджета в федеральный возросли на 29%

Московский Комсомолец04:10

ФНС в январе - марте перечислила 5,2 трлн рублей в консолидированный бюджет России

ТАССвчера в 14:21

Путин проведет встречу с главой Федеральной налоговой службы

РЕН ТВвчера в 07:18

Ведомство Михаила Мишустина сохранило положительный тренд по налоговым поступлениям

Телеканал 360°вчера в 10:29

Глава ФНС доложил Путину о крупнейших за пять лет налоговых сборах

REGNUMвчера в 11:10

Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы

РИА Новостивчера в 06:17

Путин встретится с главой ФНС Мишустиным

ФАНвчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество

Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.
Обновлено в 04:31
Футбол

Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына

Мария Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в Twitter недостоверную информацию о сыне.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Петицию за запрет полетов SSJ 100 подписали больше 130 000 человек

Петицию с требованием запретить полеты самолета Sukhoi Superjet 100 подписали больше 130 тысяч человек, показывают данные платформы Сhange.org.
Обновлено в 03:20
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Футбол

Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй

Обновлено в 02:47
Религия

Радоница в этом году отмечается 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

Обновлено в 04:06
Спорт

Фигуристка Загитова возглавила рейтинг ISU

Российская фигуристка Алина Загитова по итогам сезона-2018/19 возглавила рейтинг одиночниц Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 03:48
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Чайные промоутеры с Невского проспекта избили продавца картин

Обновлено в 03:14
Здоровье

Минздрав назвал способы борьбы с аллергией

Министерство здравоохранения России сообщило, когда наступит пик обострения аллергических реакций, и назвало способы борьбы с ними.
Обновлено в 03:34
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Очередной солнечный день ждет москвичей во вторник

7 мая в Москве будет по-летнему тепло, сообщается на сайте российского Гидрометцентра. Воздух должен прогреться до 26 градусов.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Политика

Избирком Турции отменил итоги выборов в Стамбуле

Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ

Обновлено в 04:00
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное