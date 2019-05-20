Политика

Глава ФНПР выступил за восстановление пенсионной справедливостиСолидарность вчера в 06:36

Профсоюзы продолжат добиваться восстановления пенсионной справедливости. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил в интервью газете «Труд», опубликованном 18 мая.
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Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов России

Брянская учительская газета07:10

Липчане едут выбирать лидера

Липецкая газета17 мая в 01:37

В Москве начал работу X съезд ФНПР

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов03:54

В Москве сегодня открывается десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России

Эхо Москвы00:06

Шмаков: обязательное введение ИПК неприемлемо

Солидарность07:50

Независимые Профсоюзы созывают 20 мая

SM Newsвчера в 17:34

В Х съезде Федерации независимых профсоюзов России приняла участие делегация Брянской области

Наше время (Навлинский район)06:31
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Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную раду.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Энергетика

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть

Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.
Обновлено в 07:40
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский принял глав и послов иностранных государств

Обновлено в 07:51
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Политика

Трамп намекнул на кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
Обновлено в 04:36
Общество

В России изменят правила сдачи ЕГЭ

Правила сдачи Единого государственного экзамена в России будут измены.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Экономика

«Траст» для работы с «токсичными активами» привлек бывшего главу А1

У «Траста» активов на 2 трлн руб. по балансу, говорил РБК в начале марта глава Соколов. ЦБ рассчитывает на возврат 40% от активов банка.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Политика

Савченко заявила о поддержке Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что ее политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет идти в фарватере с Владимиром Зеленским в следующем парламенте, чтобы реализовать перемены, которые ждет украинский народ.
Обновлено в 04:56
Музыка

Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении

Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
Обновлено в 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки

Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Политика

Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Междугородный автобус опрокинулся в Германии

Междугородный автобус попал в ДТП на автобане близ немецкого города Лейпциг.
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты

Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона

Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Наука

Найден способ стимуляции выработки инсулина при диабете

Исследователи из Университета Эксетера заявили, что им удалось отыскать уникальный способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 16:11
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Общество

На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам

Обновлено в 05:07
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено вчера в 08:20
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