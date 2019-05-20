Политика
Глава ФНПР выступил за восстановление пенсионной справедливостиСолидарность вчера в 06:36
Профсоюзы продолжат добиваться восстановления пенсионной справедливости. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил в интервью газете «Труд», опубликованном 18 мая.
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