Политика
Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерамСолидарность 04:02
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий. Об этом он сказал 20 мая на X Съезде ФНПР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
Обновлено в 11:09
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Гаджеты
LG Display начала разработку гибких дисплеев
Обновлено в 18:01
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Политика
Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Брэдли Купера увидели с новой девушкой
Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Кино
Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Обновлено в 18:39
Политика
Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика
Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»
Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Общество
Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах
Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллучи переплюнула знаменитую мать
Еще в апреле стало известно, что дочь Моники Беллучи подписала контракт с модным домом Dolce&Gabbana.
Обновлено в 14:00
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30