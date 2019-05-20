Политика

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерамСолидарность 04:02

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий. Об этом он сказал 20 мая на X Съезде ФНПР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава российских профсоюзов Шмаков, совершенно незаслуженно приписал себе смягчения пенсионного законодательства

Апрал18:00

Экономист ждет индексации пенсий работающим пенсионерам не ранее 2021 года

Политика Сегодня07:14

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам

Солидарность04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

Обновлено в 11:09
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

LG Display начала разработку гибких дисплеев

Обновлено в 18:01
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric

Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Политика

Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа

Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
Обновлено в 18:28
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

США позволили Huawei возобновить свою деятельность

Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 15:36
Кино

Финал «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам

Обновлено в 18:39
Политика

Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Общество

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора

Обновлено в 03:30
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллучи переплюнула знаменитую мать

Еще в апреле стало известно, что дочь Моники Беллучи подписала контракт с модным домом Dolce&Gabbana.
Обновлено в 14:00
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Викторович Шмаков
Политик
Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Федерация независимых профсоюзов России
Российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профессиональных союзов. По численности членов является самым крупным профсоюзным объединением России. Представители ФНПР входят в совещательные структуры при органах государственной власти.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное