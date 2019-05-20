Политика

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерамСолидарность 04:02

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий. Об этом он сказал 20 мая на X Съезде ФНПР.
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Экономист ждет индексации пенсий работающим пенсионерам не ранее 2021 года

Политика Сегодня07:14

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам

Солидарность04:02
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Политика

Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Общество

Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду

Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Кино

На кинорынке в Канне заключены сделки о продаже прав на мультфильм «Белка и Стрелка 3»

Российская студия "КиноАтис" заключила на кинорынке в Канне договоры о продаже прав на демонстрацию третьей части анимационного фильма "Белка и Стрелка" с кинопрокатными компаниями из Турции, Южной Кореи, Великобритании, а также стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 08:30
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка

Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведев призвал «омолодить» российскую науку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости омолодить российскую науку, в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024 году составить более половины.
Обновлено в 08:54
Авто

В России вырос рынок автомобилей с пробегом

В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

У LG готов гибкий дисплей для портативных компьютеров

Обновлено в 09:32
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Культура

Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны

Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Политика

Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:14
Происшествия

Таксист сбил женщину с коляской в Петербурге

На кадрах видно, как женщина с двумя детьми добегает до середины дороги, но не останавливается на островке безопасности, а бросается на противоположную сторону, притом что практически в тот же момент светофор загорается красным.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью

Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено в 05:11
Авто

Новый седан Nissan Sylphy представят в июле

Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:37
Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено вчера в 00:25
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Михаил Викторович Шмаков
Политик
Председатель Федерации независимых профсоюзов России.
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Федерация независимых профсоюзов России
Российская общественная организация, объединяющая большинство крупных российских профессиональных союзов. По численности членов является самым крупным профсоюзным объединением России. Представители ФНПР входят в совещательные структуры при органах государственной власти.
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