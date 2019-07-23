с чего всё началось

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Политика Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Политика МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Происшествия Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.

Происшествия На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".

Шоу-бизнес Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Экономика Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Происшествия Покинувшие Чемодановку цыгане начали возвращаться в село Уехавшие из села Чемодановка в Пензенской области цыгане начинают возвращаться в свои дома.

Технологии В Москве начался тест системы электронного голосования В Москве в 8:00 стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.

Гаджеты Apple выпустила обновление для смартфонов iPhone 4S и iPhone 5 Apple выпустила обновление для своих старых устройств в связи с тем, что обнаружила в них некорректную работу GPS.

Футбол Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.