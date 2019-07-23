Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в СШАRT на русском 11:57
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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с чего всё началось
Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия продолжит вмешиваться в избирательные процессы в США, несмотря на санкции и другие сдерживающие меры, сообщает Reuters.Коммерсантъ13:01
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
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Энергетика
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Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
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