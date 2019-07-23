с чего всё началось

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Политика Путин поручил учитывать мнение местных жителей по полигону в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес на востоке региона.

Культура Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.

Происшествия Кортеж Путина попытались заминировать В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Раскрыт способ массовой казни в Чечне Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.

Шоу-бизнес Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

Кино Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.

Экономика Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.

Происшествия Вертолет с россиянами разбился в Италии Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Происшествия Пять человек погибли во время оползня в Турции Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.

Политика Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой «Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Политика Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.

Политика Спикер Госдумы ждет публичных извинений от руководства Грузии "Если вы публично нахамили, то публично надо и отвечать", - сказал в телеэфире Вячеслав Володин.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.