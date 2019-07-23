с чего всё началось

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Музыка Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Здоровье На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов "На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.

Единоборства Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Общество Внесен законопроект о контроле электронной почты В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Политика Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.

Политика Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.

Авто Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos 23 июля автопроизводитель Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos, который в модельном ряду займёт место между моделями Soul и Sportage, а также составит на рынке конкуренцию Hyundai Creta.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Музыка Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Авто Mazda обновила популярное кросс-купе Mazda CX-4 Японская компания Mazda активно занялась дорожными испытаниями новейшей генерации купеобразного кроссовера Mazda CX-4.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63% Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.

Футбол «Динамо» собирается купить форварда из Танзании Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Игры Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».

Игры Из Steam удалили Cyberpunk 2069 В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.

Наука Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.