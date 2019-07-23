Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в СШАRT на русском 11:57
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия продолжит вмешиваться в избирательные процессы в США, несмотря на санкции и другие сдерживающие меры, сообщает Reuters.Коммерсантъ13:01
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Авто
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Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
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