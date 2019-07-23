с чего всё началось

Москва продолжает попытки вмешательства в выборы в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Однако, по его словам, у ФБР достаточно ресурсов для противодействия. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы до этого и не собирается этого делать в дальнейшем.

Глава ФБР обвинил Россию в новых попытках вмешаться в выборы в США

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