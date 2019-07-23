Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в СШАRT на русском 11:57

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
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Директор ФБР заявил, что Россия все еще вмешивается в избирательные процессы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей полагает, что Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в Соединенных Штатах. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.
ТАСС11:06

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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

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В ФБР заявили, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
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Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома

Около 180 цыган, уехавших из пензенского села Чемодановка после массовой драки 13 июня, стали возвращаться в свои дома.
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Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Счётная палата увидела риск перебоев в работе аэропорта Домодедово

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
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Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
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Армия и оружие

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
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Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия

"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
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Кристофер Рэй
Американский адвокат
Американский государственный деятель. В 2003-2005 годах заместитель генерального прокурора США. С 2 августа 2017 года - директор Федерального бюро расследований США.
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