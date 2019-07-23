Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей полагает, что Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в Соединенных Штатах. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

с чего всё началось

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

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