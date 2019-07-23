с чего всё началось

Москва продолжает попытки вмешательства в выборы в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Однако, по его словам, у ФБР достаточно ресурсов для противодействия. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы до этого и не собирается этого делать в дальнейшем.

Глава ФБР обвинил Россию в новых попытках вмешаться в выборы в США

Армия и оружие В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.

Наука Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).

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