Политика
Глава ФБР обвинил Россию в новых попытках вмешаться в выборы в СШАГазета.Ru 13:28
Москва продолжает попытки вмешательства в выборы в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Однако, по его словам, у ФБР достаточно ресурсов для противодействия. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы до этого и не собирается этого делать в дальнейшем.
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с чего всё началось
Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия продолжит вмешиваться в избирательные процессы в США, несмотря на санкции и другие сдерживающие меры, сообщает Reuters.Коммерсантъ13:01
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