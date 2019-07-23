с чего всё началось

Россия полна решимости вмешаться в выборный процесс в США, несмотря на санкции и иные попытки сдерживания, заявил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй, передает Reuters.

Глава ФБР обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы

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Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

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Армия и оружие Китай выступает за полный запрет ядерного оружия КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.

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Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

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