Общество
Руководитель ФАС заявил о переплатах за услуги ЖКХ в два разаPRO Город Чебоксары 02:00
По словам Игоря Артемьева, жители России уже давно переплачивают за коммунальные услуги. В соседних деревнях тарифы на ЖКХ, как он говорит, могут отличаться в десятки раз.
Читать в источнике
Оценить1434
И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее.
— Игорь Артемьев, российский политикРоссийская газета вчера в 05:49
с чего всё началось
Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья.НТВвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки
Обновлено в 13:02
Политика
ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 14:15
Общество
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion
Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Политика
Юрист прокомментировала оправдания Либертарианской партии по поводу недопуска RT на митинг
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT назвала нарушением прав граждан на получение достоверной информации недопуск съёмочной группы телеканала RT и агентства Ruptly на митинг в поддержку свободы слова в Рунете, который прошёл на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 13:26
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Политика
Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 07:45
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира
Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет
За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Пентагон запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Министерство обороны США планирует направить $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить.
Обновлено в 13:49
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии
Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Политика
В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков
МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Политика
Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»
Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Политика
В 2019-м в РФ вступит в строй мощнейший в мире ядерный реактор
К концу года в России появится самый мощный в мире высокопоточный реактор "Пик".
Обновлено в 14:36
Интернет
Всемирная сеть 12 марта отмечает 30-летний юбилей
Во вторник, 12 марта, свое 30-летие отмечает "Всемирная паутина".
Обновлено в 09:47
Футбол
Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Обновлено в 13:50
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
В «Справедливой России» отметили, что фракция вносит в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога не в первый раз и не исключено, что «не в последний».
Обновлено в 07:05
Политика
Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов
Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров
Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 08:05
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала третью беременность, и рассказала о ней лишь спустя четыре месяца после появления дочери на свет.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
ЦБ выпустил монету с Крымским мостом
Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету номиналом пять рублей в память о возвращении Крыма в состав России, пишет News.ru.
Обновлено в 07:40