Общество

Руководитель ФАС заявил о переплатах за услуги ЖКХ в два разаPRO Город Чебоксары вчера в 02:00

По словам Игоря Артемьева, жители России уже давно переплачивают за коммунальные услуги. В соседних деревнях тарифы на ЖКХ, как он говорит, могут отличаться в десятки раз.
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Игорь Артемьев
И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее.
— Игорь Артемьев, российский политикРоссийская газета 11 марта в 05:49
с чего всё началось

Игорь Артемьев: россияне давно переплачивают за услуги ЖКХ

Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья.
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