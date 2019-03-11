Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХРИА Новости 07:33

Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья.

с чего всё началось

И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее.

Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. Чиновник отметил, что в двух соседних деревнях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ

Экономика Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.

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