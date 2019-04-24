Политика
Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в КрымуГазета.Ru 08:18
Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА "Новости". По его словам, операторы заявляли, что это приведет к огромным убыткам.
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Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Экономика
Матвиенко предлагает дать льготы на ипотеку семьям с детьми-инвалидами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготы по ипотечному кредиту для многодетных семей и на семьи с детьми-инвалидами.
Обновлено в 09:17
Политика
Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей
Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса
Действующий Лесной кодекс не позволяет вести эффективную работу по сохранению лесов, хищническая вырубка продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:03
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Общество
Бастрыкин объяснил свой «мем» с ноутбуком и лупой
Выступая с лекцией перед студентами, Бастрыкин достал лупу и сообщил, что из-за этого инструмента недавно появился новый мем.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Обновлено в 09:20
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Политика
СБУ начала проверку после опроса об отделении Львовщины
Опрос может быть квалифицирован как посягательство на территориальную целостность Служба безопасности Украины начала проверку после появления в сети опроса о выходе Львовской области из состава страны, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:24
Футбол
Экс-президент «Барселоны» оправдан по делу об отмывании денег
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель оправдан по делу об отмывании денег за право трансляции матчей сборной Бразилии, сообщает BBC.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05