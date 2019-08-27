Экономика
РИА НовостиГлава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Футбол
«Ниццу» приобрел самый богатый человек Великобритании
Состояние 66-летнего британца оценивается в 21 миллиард фунтов стерлингов, который является самым богатым человеком Великобритании.
Bookmaker-ratings.ru 03:18
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Экономика
Граждане открыли более 1 млн ИИС
Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) гражданами превысило 1 млн.
Банки.ру 03:25
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Экономика
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Общество
«Уральские авиалинии» начали выпуск сувениров после аварийной посадки А321 в Подмосковье
ТАСС 02:53
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети распространилось видео схода селя на дорогу во Владивостоке.
РЕН ТВ вчера в 20:18
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Наука
Установлена связь между оптимизмом и долголетием
Выяснилось, что продолжительность жизни оптимистов оказалась выше на 11% и 15% соответственно.
РЕН ТВ 02:33
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке
Псковское агентство информации 03:34
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26