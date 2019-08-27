Экономика
РИА НовостиГлава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Происшествия
Российский офицер утонул при задержании браконьеров
На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Lenta.ru 03:08
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Политика
Волкер назвал дату встречи президентов Зеленского и Трампа
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал предполагаемую дату встречи президентов Украины и США.
РЕН ТВ 00:27
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:54
Армия и оружие
Над Новосибирском с рёвом пролетели бомбардировщики
Сегодня утром, 27 августа, над центром Новосибирска пролетели ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.
НГС 02:10
Общество
Сель сошел на дорогу во Владивостоке
Мощные ливни спровоцировали схождение селя во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
РЕН ТВ вчера в 19:46
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Наука
Установлена связь между оптимизмом и долголетием
Выяснилось, что продолжительность жизни оптимистов оказалась выше на 11% и 15% соответственно.
РЕН ТВ 02:33
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
В документе уточняется, что объемы допустимых для ввоза в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 году будут распределяться между заявителями с учетом практики предыдущих лет.
РИА Новости 03:02
Космос
Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто
Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.
REGNUM 02:41
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
РБК вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
В начале августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили первый день рождения дочки Машеньки.
Пятый канал 01:22
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25