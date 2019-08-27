Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФАС: предложение о приватизации «Победы» — это только инициатива

Дума ТВ04:48

ФАС призвала «Аэрофлот» создать конкурентов «Победе»

Известия04:26

Нам хотелось бы иметь пять-шесть лоукостеров в России

ПРАЙМ03:00

В ФАС рассказали о предложении по приватизации «Победы»

REGNUM03:36

«Победе» нужны конкуренты, уверен глава ФАС

РИА Новости02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Политика

Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства

27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество

Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Армия и оружие

Китай присматривается к российским Су-57

Напомним, что активное обсуждение целесообразности приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для ВВС КНР началось в китайских СМИ в марте 2019 года после сообщений на тему оформления экспортного паспорта этой машины.
REGNUM 03:36
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирован певец Юлиан

Накануне.Ru 03:47
Музыка

Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини

Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.
Телепрограмма 04:40
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств

РИА Новости 02:50
Общество

AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Футбол

«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне

Российская газета 04:43
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Финансы

За полугодие Polymetal увеличил EBITDA на 34%

Рентабельность по EBITDA выросла до 43% против 38% в 1-м полугодии 2018 года на фоне успешного запуска Кызыла (Казахстан), работающего на полной проектной производительности в течение периода, добавляет компания.
Финмаркет 03:09
Политика

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле

В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Политика

Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной

Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Финансы

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Армия и оружие

Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года

Первый полет "Охотника", масса которого составляет 20 тонн, производства ОКБ "Сухого" состоялся 7 августа.
РИА Новости 03:27
Кино

Найдены актёры на роли Сони Блейд и Кано в новой «Смертельной битве»

Киноафиша России 04:44
Политика

Макрон мечтает о саммите «нормандской четверки» в Париже

Не прошло и пары дней с тех пор, как Макрон сначала предложил пригласить Россию на саммит G7, а во время самого саммита резко передумал и начал объяснять остальным, почему это стало бы непростительной ошибкой, как он разродился очередной популистской инициативой.
Журналистская правда вчера в 12:39
Армия и оружие

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Авто

«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков

В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Работавший с Ельциным и Тэтчер британский политтехнолог скончался

Британский политтехнолог Тим Белл, который участвовал в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, скончался на 78-м году жизни.
iReactor вчера в 18:17
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР

Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
ТАСС 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное