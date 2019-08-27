Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о приватизации авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", носит только инициативный характер, права собственности акционеров необходимо уважать, сказал в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

с чего всё началось

Как объяснил это предложение замглавы ФАС Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления, а не международные, или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.

Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации «Победы»

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