Политика
Газета.RuГлава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации
Для развития конкуренции в России следует уничтожить госкорпорации. В перспективе их необходимо будет ликвидировать путем перерегистрации в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".
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Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
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