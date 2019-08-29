Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

с чего всё началось

Для развития конкуренции в России следует уничтожить госкорпорации. В перспективе их необходимо будет ликвидировать путем перерегистрации в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

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