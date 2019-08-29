Политика

Газета.RuГазета.RuГлава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации

Для развития конкуренции в России следует уничтожить госкорпорации. В перспективе их необходимо будет ликвидировать путем перерегистрации в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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