Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

с чего всё началось

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Энергетика «Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году «Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.

Энергетика «Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири» Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Космос Глава космической программы Индии: у нас есть ресурсы для освоения космоса Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласадиву Сиван заявил, что у Индии имеются достаточные экономические и научные ресурсы для освоения космоса.

Политика Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.

Политика Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.

Политика Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.