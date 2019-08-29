Политика
РИА НовостиГлава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
Московский Комсомолец14:21
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Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
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Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
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Кино
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Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
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РБК 13:06
Энергетика
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
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THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Космос
Глава космической программы Индии: у нас есть ресурсы для освоения космоса
Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласадиву Сиван заявил, что у Индии имеются достаточные экономические и научные ресурсы для освоения космоса.
REGNUM 03:39
Политика
Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства
Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
Интерфакс 15:40
Политика
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Политика
Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
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Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
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На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
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Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Кино
Скончался актер Александр Числов
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Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:33
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
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Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку
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Шакил О’Нил попробовал прокатиться на автомобиле Smart
Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил попробовал прокатиться на автомобиле особо малого класса Smart.
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