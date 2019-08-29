Политика
РИА НовостиГлава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
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В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
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Ugpressa.ru вчера в 18:26
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
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Российская газета 07:10
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Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
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В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
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ТАСС вчера в 04:30
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На Украине назначили премьер-министра
Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
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Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
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Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
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РИА Новости 11:16