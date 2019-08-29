Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости07:13

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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ru07:32

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБК08:46

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русском10:04

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известия07:48

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфакс10:26

Глава ФАС попросил усилить контроль за развитием отраслевой конкуренции ведомствами

ТАСС07:23

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новости07:13
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

Газета.Ru вчера в 20:49
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

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Lenta.ru 10:50
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Газета.Ru 10:15
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На МКС сработала аварийная сигнализация

Газета.Ru 10:59
Политика

CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Армия и оружие

Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019

Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика

Зеленский пригрозил Раде роспуском

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады один год, чтобы доказать свою эффективность.
РИА Новости 10:07
Автоспорт

Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги

Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Происшествия

Яшин получил пятый административный арест подряд

Интерфакс 09:55
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Наука

В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Политика

Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости 01:45
Наука

Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

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Гаджеты

Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Армия и оружие

Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
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Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Происшествия

В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку

Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Происшествия

Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов - не стал, так как уехал со съемочной площадки.
Газета.Ru 07:55
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика

На Украине назначили премьер-министра

Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
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Происшествия

Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице

Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Политика

Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке

Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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