Политика
РИА НовостиГлава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
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Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
Автоновости дня 03:01
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе
Согласно материалам Росстата, впервые с 2016 года изменения стоимости "Набора первоклассника" для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен.
ТАСС 09:36
Происшествия
Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Политика
Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота
Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко.
Утро.ru 08:51
Происшествия
Яшина арестовали в пятый раз подряд
Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 10 суток муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшин, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
Коммерсантъ 09:49
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета 08:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика 08:14
Футбол
«Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч
В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT.
1rnd.ru 09:17
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В Пакистане сообщили об успешном испытании баллистической ракеты "Газнави", которая способна нести ядерный заряд при условии установки соответствующей боеголовки.
Ruposters.ru 09:26
Музыка
Танцор Сергей Полунин снялся в новом клипе Максима Фадеева
Артист балета Сергей Полунин поучаствовал в съемках нового клипа продюсера Максима Фадеева на композицию «Стану ли я счастливей».
iReactor 05:38
Шоу-бизнес
У Рудковской появилась длинноногая конкурентка
Продюсер Яна Рудковская очень гордится своими ногами, которые она считает невероятно стройными и длинными, и даже подумывает застраховать эту выдающуюся часть тела.
Экспресс газета 07:56
Космос
Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС
В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.
Известия 09:31
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Армия и оружие
Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ
В немецкой армии новая проблема, связанная с материальным обеспечением: теперь бундесверу не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.
Газета.Ru 04:43
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы CX-5
Владельцев 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных в России с декабря 2014 по январь 2016-го, пригласят на сервисные станции.
Autorating.ru 08:35
Энергетика
Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4%
Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей.
REGNUM 04:38