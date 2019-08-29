Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости07:13

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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций

Московский Комсомолец14:21

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБК08:46

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известия07:48

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новости07:13
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Политика

В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
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ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Политика

Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

РИА Новости 13:57
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Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант».
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Здоровье

Маму и родившегося в Турции малыша не могут вернуть в Челябинск

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная рассказала, что представители ведомства сразу, как узнали об этом инциденте, направили запрос в консульство Турции, чтобы получить информацию, в какой клинике ребенок, в каком он состоянии, как чувствует себя мама.
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Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix

Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
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В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем

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Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Армия и оружие

США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
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Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
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Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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