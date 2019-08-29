Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

с чего всё началось

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Футбол «Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки Украинская «Заря» осталась без групповой стадии Лиги Европы, не сумев отыграть гандикап в ответном матче раунда плей-офф с «Эспаньолом».

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант».

Здоровье Маму и родившегося в Турции малыша не могут вернуть в Челябинск Начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная рассказала, что представители ведомства сразу, как узнали об этом инциденте, направили запрос в консульство Турции, чтобы получить информацию, в какой клинике ребенок, в каком он состоянии, как чувствует себя мама.

Кино Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.

Армия и оружие США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Кино Скончался французский актер Мишель Омон Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

Футбол Спартак — Брага 1:2 Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Авто Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Авто Новую Toyota Camry оснастят Android Auto Интернет-издание The Car Connection сообщило, что со следующего года японский седан Toyota Camry получит поддержку Android Auto.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.